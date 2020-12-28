Кинотеатры "Москино" подготовили для горожан бесплатную программу

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Бесплатная новогодняя программа пройдет с 1 по 10 января в кинотеатрах "Москино". Об этом рассказали ТАСС в понедельник в пресс-службе киносети.

"В дни новогодних праздников "Москино" покажет программу "Москино детям: новогодние сказки", в которую вошли искренние и трогательные фильмы для просмотра всей семьей. Среди них: черно-белая трагикомедия "Чук и Гек", а еще - невероятно душевный сборник "Союзмультфильм - детям. Откуда берутся снежинки", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что также зрители увидят классику легендарной анимационной студии - "В яранге горит огонь", "Умка", "Умка ищет друга". Современную авторскую анимацию представят короткометражные мультфильмы "Бельчонок и санки", "Откуда берутся снежинки?" и "Елочка".

"Во время праздничных каникул в сети кинотеатров "Москино" зрителей ждут фильмы Эльдара Рязанова. В программе - сатирическая комедия "Зигзаг удачи" с блестящим актерским составом в лице Евгения Леонова, Валентины Талызиной и Евгения Евстигнеева; и "Карнавальная ночь" - тот самый фильм с песней про пять минут в исполнении несравненной Людмилы Гурченко. Все фильмы будут показаны с пленки 35-мм из архивов Москино", - рассказал собеседник агентства.

Подробная новогодняя программа размещена на официальном сайте киносети.

"Москино" - учреждение в структуре Департамента культуры города Москвы, управляющее сетью из тринадцати городских кинотеатров. Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Особое внимание уделяет кинопоказам с пленки: в синематеке "Москино" хранятся около девяти тысяч 35 мм копий советской классики. "Москино" выступает куратором и организатором общегородского фестиваля "Ночь кино".

В новость внесена правка (15:25 мск) - передается с исправлением названия сборника во втором абзаце.