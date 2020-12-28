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Пандемия COVID-19

Главврач больницы в Коммунарке заявил, что все выплаты персонал получит до конца года

В контракт включены надбавки за работу с пациентами с коронавирусом

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Младшему медицинскому персоналу, который работает в больнице в Коммунарке, все дополнительные выплаты поступят до конца года. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.

Он пояснил, что младший медицинский персонал (ММП) не является штатными сотрудниками ГКБ № 40, это сотрудники компании "АРНИ". У больницы заключен контракт, по которому все обязательства регулярно выполняются.

"И в этот контракт включены стимулирующие, так называемые "ковидные" надбавки, для сотрудников "АРНИ". Претензии по невыплате надбавок - это внутреннее дело компании, которая отвечает за работу младшего медицинского персонала. Но мы не остались в стороне от этого конфликта, были проведены переговоры с руководством "АРНИ", и нас заверили, что все выплаты будут произведены до конца 2020 года", - сказал Проценко.

Ранее в СМИ появилась информация, что младшему медицинскому персоналу, которые работают с COVID-19 в Коммунарке, не делают положенные выплаты. Также по данным лидера профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой, опубликованным в ее аккаунте в Twitter, у сотрудников официальный контракт был до 12 декабря, хотя все продолжают работать и сейчас.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Проценко, Денис Николаевич
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