Новогодний онлайн-диктант запустили для школьников Москвы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Онлайн-диктант запустили для школьников Москвы к новогодним праздникам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки в понедельник.

"К праздникам городской методический центр подготовил особый "новогодний" интерактивный диктант. Его текст взят из святочного рассказа Александра Ивановича Куприна "Бедный принц", где показана подготовка к Новому году и Рождеству глазами девятилетнего мальчика", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что проверить свою грамотность в онлайн-режиме может каждый желающий с 28 декабря на сайте dict.mosmetod.ru. Для этого участникам необходимо вставить в текст пропущенные буквы и знаки препинания или выбрать правильный вариант из числа предложенных. Система автоматически проверяет диктант и показывает количество допущенных ошибок.

"В текстах интерактивного диктанта встречаются задания разного уровня сложности, к тому же они интересны с точки зрения орфографии и пунктуации русского языка. Представленные в диктанте отрывки имеют высокую художественную ценность, дают участникам возможность прикоснуться к золотому фонду русской литературы", - рассказали в ведомстве.