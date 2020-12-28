В Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Городские службы повысили температуру в системе отопления из-за похолодания. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В связи с изменением погодных условий принято решение скорректировать температуру теплоносителя в городской системе теплоснабжения, она была увеличена и сейчас составляет в магистральных сетях 106-107 градусов", - сказал Бирюков.

По его словам, технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что задания на изменение режима в системе отопления выдаются ответственным службам заранее на основании краткосрочного прогноза погоды.

"Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - заключил заммэра.