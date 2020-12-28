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В Москве стартовала онлайн-акция "Фактор М"

В рамках акции школьники, студенты, их родители и педагоги смогут рассказать об источниках своего вдохновения

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Московский центр "Патриот.Спорт" запустил онлайн-акцию "Фактор М", в ходе которой школьники, студенты, их родители и педагоги могут поделиться в социальных рассказами о том, что их обычно вдохновляет, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Московский центр "Патриот.Спорт" запустил онлайн-проект "Фактор М". Он приурочен к международному дню мотивации и вдохновения, который отмечается ежегодно 2 января. Принять участие в онлайн-проекте "Фактор М" могут школьники столицы, студенты колледжей, их родители, а также педагоги. Для этого нужно до 11 января опубликовать пост в социальных сетях Instagram, "Вконтакте" или Facebook, - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что участникам акции необходимо опубликовать пост с рассказом о том, что или кто вдохновил их в 2020 году. Это могут быть интересная книга, фильм, событие из жизни, известная личность или близкий человек. Публикацию следует сопроводить хештегами #ФакторМ, #ПатриотСпорт, #МотивацияВдохновение.

"По итогам проекта самые яркие посты будут опубликованы в социальных сетях центра "Патриот.Спорт", а их авторы получат памятные подарки", - отметил собеседник агентства.

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