Московская канатная дорога приостановила работу из-за сбоя в электричестве

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Московская канатная дорога временно приостановила работу из-за сбоя в подаче электричества на территорию спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы". Об этом сообщается в понедельник на сайте спортивно-развлекательного комплекса.

"Вечером в понедельник, 28 декабря, мы вынуждены приостановить перевозку пассажиров, а также приостановить работу детской горнолыжной школы и катание на склоне. В 16:55 по московскому времени произошло нарушение подачи электроэнергии на территорию спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы" со стороны города, из-за чего движение воздушной трассы автоматически приостановилось, а также освещение горнолыжного склона было утеряно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для спуска всех пассажиров до станций был запущен резервный генератор.

"Сообщаем, что до полного восстановления подачи электроэнергии московская канатная дорога и прием для катания гостей на склон закрыты во благо безопасности наших гостей. Приносим извинения за доставленные неудобства", - добавляется в материале.