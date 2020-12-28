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Водители грузовиков не смогут оформить пропуска для въезда в Москву с 1 по 8 января

Заявку на въезд можно подать на портале госуслуг до новогодних праздников

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Водители грузовиков должны до новогодних каникул оформить пропуска для въезда в Москву. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Важная информация для всех владельцев грузовиков. Пропуск для въезда в центр города нужно успеть оформить до новогодних каникул - с 1 до 8 января сделать это будет нельзя", - говорится в публикации.

Там уточняется, что грузовым автомобилям грузоподъемностью более одной тонны запрещено передвигаться днем в центре города и на Третьем транспортном кольце без пропуска. Грузовики тяжелее 12 тонн могут въезжать и передвигаться по Москве в течение дня (с 06:00 до 22:00) только с пропуском.

Заявку на въезд можно бесплатно подать на портале госуслуг, заключили в департаменте транспорта.

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