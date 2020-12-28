Пробки в Москве достигли девяти баллов в последний понедельник 2020 года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в понедельник достигла 9 из возможных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт движется медленнее преимущественно в центральной части города, на дорогах гололедица.

По последним данным, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, некоторым бульварам, а также местами на Третьем транспортном кольце. Особенно движение затруднено на Лужнецкой эстакаде, внутренняя и внешняя стороны; на 82-м км МКАД, внутренняя сторона; на развязке МКАД и Волоколамского шоссе; на 53-м км МКАД, внутренняя и внешняя стороны; на Северянинском путепроводе, Большом Каменном мосту и Ленинградскому проспекту по направлению в центр.

Скорость автомобильного потока снижена на центральных улицах и большинстве набережных, а также на юго-западе, западе, северо-западе, северо-востоке, востоке и юго-востоке МКАД. Вылетные магистрали преимущественно свободны.

В департаменте транспорта Москвы рекомендуют поездки на личном транспорте отложить до 20:30 мск, либо пользоваться городским транспортом.