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Облачная погода с прояснениями и небольшим снегом ожидается в Москве 29 декабря

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, при этом местами возможны порывы до 15 м/с

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Облачная погода и до семи градусов мороза ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от семи до пяти градусов мороза, ночью - до восьми градусов ниже нуля.

В Подмосковье днем возможны заморозки до 10 градусов, в ночные часы - до 11 градусов.

Скорость юго-восточного ветра в Московском регионе составит 6-11 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с. Желтый уровень опасности из-за порывистого ветра в столичном регионе будет действовать до 09:00 мск среды. Также синоптики предупреждают жителей Москвы и Подмосковья о возможной гололедице.

Атмосферное давление в регионе составит 756 мм ртутного столба.

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