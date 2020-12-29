В Москве благоустроили территорию у станции МЦД-2 "Печатники"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Площадь у метро, тротуары и сквер появились возле станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) "Печатники" в рамках благоустройства. Об этом сообщил ТАСС во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"С открытием станции пешеходный поток на этой территории существенно увеличится, поэтому необходимо создать комфортные условия для пассажиров и местных жителей. В рамках благоустройства привели в порядок тротуары - их расширили, заменили асфальтобетонное покрытие, отделили от проезжей части бордюрным камнем. В местах так называемых "народных троп" были обустроены дорожки, а для удобства пешеходов в зоне метро "Печатники" сделали большую площадь", - сказал Бирюков.

По его словам, ранее дорога к станции была не очень удобной: здесь были плохие тротуары, которые местами отсутствовали, недостаточное освещение. "В этом году в зону благоустройства вошла улица Шоссейная, работы на ней завершены, в следующем году мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности новой станции будут продолжены на улице Гурьянова", - подчеркнул заместитель мэра.

Так, для пассажиров общественного транспорта на прилегающей к станции территории установили два современных остановочных павильона, в которых также можно зарядить мобильные телефоны. Кроме того, в ходе благоустройства был обновлен сквер возле дома №11 на Шоссейной улице, там заменили бетонной плиткой старое покрытие и установили новые фонари с энергосберегающими лампами. Полностью завершить работы по благоустройству территории, прилегающей к станции "Печатники", планируется к ее вводу в эксплуатацию в 2021 году, заключил Бирюков.