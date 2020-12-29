Портал Московского инновационного кластера усовершенствовали для пользователей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Цифровую платформу Московского инновационного кластера (МИК) модернизировали для удобства пользователей, сегодня на ней зарегистрировано свыше 19 тыс. организаций из столицы и других регионов России. Об этом сообщает во вторник официальный портал мэра и правительства столицы.

"У новой версии портала более удобные интерфейс и рубрикация, а еще более продвинутая система рекомендаций полезных для предпринимателей сервисов. Теперь участникам кластера легче ориентироваться в возможностях платформы, находить нужную информацию и подбирать меры поддержки", - сказала заместитель мэра города Наталья Сергунина, слова которой приводит портал.

Сейчас на указанной платформе i.moscow пять основных разделов: "Кластер", "Сервисы", "Программы развития", "Меры поддержки" и "Мероприятия". Они находятся в шапке сайта. Если навести курсор на интересующий раздел, сайт предложит на выбор несколько категорий.

Самая важная для бизнесменов информация и наиболее востребованные онлайн-сервисы отображаются на главной странице. Кроме того, в верхней части можно указать свой статус - юридическое или физическое лицо. В этом случае цифровая платформа сама подскажет посетителю наиболее подходящие ему инструменты. Например, представителям компаний предложат арендовать рабочие места в коворкингах или почитать об отраслевых онлайн-форумах, а гражданам, которые самостоятельно создали инновационный проект, найти команду или партнеров, а также получить юридическую помощь.

"Разработчики ушли от формата тяжелого многоуровневого сайта. Они обновили цифровую платформу i.moscow, чтобы посетители сайта находили нужные им сервисы или сведения, не совершая лишних кликов. Даже те пользователи, которые раньше не были знакомы с электронной площадкой, интуитивно понимают ее структуру", - рассказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, которого также цитирует портал.

Спецпроект о коронавирусе

Также в обновленной версии сайта разместили спецпроект о COVID-19. Он посвящен мерам поддержки малого и среднего бизнеса, которые помогут преодолеть последствия ограничительных мер. Чтобы ознакомиться со спецпроектом, следует нажать на ярко-зеленую кнопку в правом верхнем углу главной страницы. Здесь можно уточнить размеры субсидий, банковских гарантий или компенсаций затрат на обучение сотрудников.