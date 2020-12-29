Московские предприятия по итогам 2020 года получат субсидии почти на 770 млн рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Московские предприятия по итогам заявочной кампании 2020 года получат субсидии на общую сумму почти 770 млн рублей. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы постоянно дополняет список мер поддержки, которые доступны столичному бизнесу, в том числе промышленникам. В этом году мы расширили перечень получателей субсидий на развитие промышленного и инновационного производства. Всего за 2020 год одобрили субсидии 36 предприятиям на общую сумму почти 770 млн рублей. Эти предприятия вносят значительный вклад в городскую экономику: в общей сложности 36 получателей субсидий дают городу свыше 30 тыс. рабочих мест, а общая сумма налогов, уплаченных этими предприятиями в 2019 году в региональный бюджет, превысила 7 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Среди получателей субсидий - пищевые производства и предприятия оборонно-промышленного комплекса, производители высокотехнологичной продукции, мебели, лифтов и отопительного оборудования, автомобильных комплектующих, изделий из бумаги и картона и другие.

В список организаций, которые могут получить субсидии на выплату процентов по кредитам, в этом году включены промышленные комплексы и организации, реализующие инвестиционные приоритетные проекты по созданию промышленных комплексов, инновационные научно-технологические центры и креативные технопарки. Расширен и перечень получателей субсидий на компенсацию затрат на технологическое присоединение к системам инженерно-технического обеспечения.

"Чаще всего промышленники обращаются за субсидиями на возмещение затрат по лизинговым платежам. В 2020 году был заключен 41 договор о предоставлении субсидий. 33 договора касаются лизинговых платежей, общая сумма возмещенных затрат по ним составит 607,9 млн рублей. Пять договоров на общую сумму 31,6 млн рублей - на возмещение затрат по кредитным договорам на приобретение отдельных видов оборудования, три договора - на возмещение затрат по присоединению к инженерным сетям на общую сумму 129,8 млн рублей", - добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Помимо этого, во время пандемии правительство Москвы приняло пять пакетов мер поддержки бизнеса, предоставляющих предприятиям льготы и отсрочки платежей, субсидии и особые условия кредитования.