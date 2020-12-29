Число вылечившихся пациентов с коронавирусом выросло в Москве на 5 626

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Количество вылечившихся пациентов, у которых диагностировался коронавирус, увеличилось в Москве за сутки на 5 626, до 615 396, сообщили во вторник в столичном оперативном штабе по ситуации с инфекцией.

"В столице выздоровели еще 5 626 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 615 396", - сказали в штабе.

Отмечено, что врачи проводят дополнительные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором может стать человек 18-55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, без хронических заболеваний. У него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Горожане, которые выздоровели, могут стать волонтерами и помогать лечащимся на дому. По этим вопросам ежедневно с 9:00 до 19:00 работает горячая линия: 8 (495) 870-45-16.