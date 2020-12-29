Бирюков: городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Городские службы будут работать в усиленном режиме в период новогодних праздников - с 31 декабря по 10 января, сообщил ТАСС во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В преддверии Нового года все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве будут находиться 1,5 тыс. аварийных бригад, которые готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.

"Усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. Подготовлены 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения, три мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива", - добавил Бирюков.

Также глава комплекса городского хозяйства отметил, что в период праздников особое внимание будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон, объектов зимней инфраструктуры, дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки.