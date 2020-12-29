Избитого отцом подростка госпитализировали с сотрясением мозга в Москве

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Полиция начала проверку после сообщения об избиении отцом сына в квартире в центре Москвы, в результате чего 14-летний подросток госпитализирован. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне ночью в полицию поступила телефонограмма из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии о том, что к ним доставлен подросток в возрасте 14 лет, проживающий в одной из квартир на Люсиновской улице. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ссадины лица, шеи и рук. По словам мальчика, его избил отец", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, по итогам будет принято процессуальное решение.