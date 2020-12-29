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У сотрудницы Газпромбанка в Москве украли драгоценности на 15 млн рублей

На дверях сейфа и квартиры не нашли следов взлома

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Доследственная проверка проводится по заявлению менеджера Газпромбанка о том, что из сейфа в ее квартире в Москве украдены ювелирные украшения на сумму 15 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"28 декабря женщина, работающая директором управления рынков и капиталов Газпромбанка, написала заявление, что из сейфа в ее квартире пропали ювелирные украшения общей стоимостью 15 млн рублей", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на дверях сейфа и квартиры следов взлома не найдено. Проводится доследственная проверка.

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