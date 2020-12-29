Медики и волонтеры продолжат бесплатно парковаться на улицах Москвы в 2021 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Медицинские сотрудники и волонтеры смогут бесплатно парковаться на улицах столицы до окончания действия режима повышенной готовности в Москве, объявленного из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"После Нового года медики и волонтеры по-прежнему смогут бесплатно парковаться на улицах города - по решению мэра в таком режиме паркинг проработает для них вплоть до окончания режима повышенной готовности. Вся детальная информация о льготной парковке: медикам: +7 (495) 870-72-95; волонтерам: 8-999-898-16-18, 8-495-870-44-44. По всем вопросам о платной парковке: 8 (495) 539-54-54 или 3210", - значится в публикации.

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в посте, продление льгот на 2021 год будет автоматическое. "Так мы хотим вновь сказать спасибо всем, кто продолжает на передовой бороться с вирусом", - заключил Ликсутов.