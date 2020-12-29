Собянин заявил, что все звенья системы здравоохранения Москвы работают стабильно

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Система здравоохранения Москвы работает напряженно, но стабильно. В столице достаточное количество средств индивидуальной защиты (СИЗ), медицинского оборудования и лекарств, сообщил во вторник в интервью Первому каналу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Были подготовлены мощные резервные госпитали, оснащенные самым современным оборудованием, сделан запас СИЗ, лекарственных препаратов. Сегодня все звенья здравоохранения работают стабильно, - сложно, напряжено, но стабильно, - и скорая помощь, и амбулаторное звено, и стационары", - сказал Собянин.

По словам мэра, если хотя бы одно из этих звеньев не работало, вся система бы "развалилась".

"Мы бы не стали справляться с потоком больных. Но сегодня каждый на своем месте справляется", - заключил он.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 798 098 случаев заражения, из них 5 641 за последние сутки. Выздоровели 615 396 человек, умерли 11 064.