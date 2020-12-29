Московский проект "Сказки внукам" за три месяца собрал более 11 тыс. просмотров

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ролики московского проекта "Сказки внукам", запущенного командой "Моих социальных центров", собрали более 11 тыс. просмотров за три месяца. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Проект "Сказки внукам" стартовал в октябре 2020 года и уже стал по-настоящему любимым представителями старшего поколения. Ведь у всех бабушек и дедушек появилась возможность записать видеосказку, которую с удовольствием посмотрят не только их внуки, но и все маленькие горожане. За три месяца было принято 305 роликов, которые записали 244 участника. Особенно приятно, что к проекту присоединяются и знаменитости: композитор Андрей Державин, исполнитель Евгений Маргулис, телеведущие Николай Дроздов, Анна Шатилова и многие другие", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака.

В ведомстве добавили, что сейчас опубликованы 132 сказки. "Их посмотрели более 11 тыс. раз. Одна из самых важных целей проекта - с помощью искреннего тепла, добрых и поучительных сказок и светящихся добром лиц представителей старшего поколения помочь детям-сиротам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, преодолеть социальную изоляцию", - рассказал собеседник агентства.

По данным департамента, в нескольких образовательных учреждениях Москвы с успехом прошли открытые уроки, главными учебными материалами на которых стали "Сказки внукам". Также проект украсил предпраздничные вечера в центрах содействия семейному воспитанию "Петровский парк" и "Алые паруса". Присоединиться к проекту "Сказки внукам" могут все желающие представители старшего поколения.