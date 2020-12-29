Около 25 тыс. нарушителей перчаточно-масочного режима выявили в Москве за последнюю неделю

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Жители Москвы нарушили масочно-перчаточный режим в декабре более 40 тыс. раз, около 25 тыс. раз - за последнюю неделю. Об этом сообщил ТАСС во вторник начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

"За весь период действия режима повышенной готовности зафиксировано более 328 тыс. нарушений установленных требований гражданами, более 40 тыс. нарушений санитарных требований и требований, установленных указами мэра Москвы, организациями и предприятиями; за повторные нарушения приостановлена деятельность 220 юридических лиц <...> Контроль за соблюдением гражданами, болеющими COVID-19 и проходящими лечение на дому, осуществляется в круглосуточном режиме и на постоянной основе. Всего за период действия режима повышенной готовности к административной ответственности за нарушение режима обязательной самоизоляции было привлечено свыше 99 тыс. граждан", - сказал Данчиков.

15 декабря первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг, сообщил ТАСС, что жители столицы нарушили масочно-перчаточный режим 285,5 тыс. раз за семь месяцев его действия, с 12 мая. Неделю назад Данчиков сообщал ТАСС, что всего за весь период было зафиксировано более 305 тыс. нарушений.

"Ответственность за нарушение масочно-перчаточного режима, а также за несоблюдение социальной дистанции, лежит как на гражданах, так и на юридических лицах, на территории которых совершено подобное нарушение. При выявлении фактов несоблюдения указанных требований, к административной ответственности будут привлечены как физические лица, совершившие правонарушение, так и юридические лица, на чьей территории оно было совершенно", - сказал Данчиков.

Он напомнил, что с 13 ноября 2020 года в ресторанах, кафе, барах, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей с 23:00 до 06:00. "Из всех проверенных организаций на предмет соблюдения установленного режима работы в 10% случаев выявлены нарушения: юридические лица продолжали обслуживать посетителей после 23:00. Такие организации и предприятия привлекаются к административной ответственности", - заключил начальник Главконтроля.

Режим повышенной готовности ввели в Москве из-за ситуации с коронавирусом с 5 марта. Ношение масок и перчаток стало обязательным в транспорте и на предприятиях столицы с 12 мая.