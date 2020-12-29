Здание разведшколы в районе Дангауэровки в Москве отреставрируют

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Департамент культурного наследия Москвы согласовал проект реставрации здания разведшколы в микрорайоне Дангауэровке на юго-востоке столицы в Лефортово. Здание построено в середине 1930-х годов и обладает статусом выявленного объекта культурного наследия, сообщила во вторник пресс-служба департамента.

"Здание разведшколы, располагающееся по адресу: 3-я Кабельная улица, дом 1, строение 1, представляет собой интересный памятник 1930-х годов. Объект нуждается в проведении качественной реставрации. В настоящий момент Мосгорнаследие согласовало проект будущих работ по сохранению. Реставраторам предстоит демонтировать искажающие исторический облик конструкции, отреставрировать цоколь, привести в порядок фасад здания. Особое внимание специалисты уделят элементам декора: карнизам, сандрикам, наличникам окон и обрамлениям дверных проемов", -- приводятся слова руководителя департамента Алексея Емельянова.

После Великой Отечественной войны здесь располагалась школа конной милиции. Сейчас здание используется в образовательных целях, в нем также находится Музей внешней разведки.

"Дворовые фасады и боковые части имеют более выраженный облик, присущий памятникам конструктивизма. Реставраторы приведут в порядок балконы, кровлю, отремонтируют входы в здание, проведут гидроизоляцию стен подвала. Мастера демонтируют пластиковые окна и заменят их на воссозданные по историческим образцам. Также будут восстановлены металлические отливы и двери. Для разработки проекта реставрации специалисты провели комплексные научные исследования и описали все особенности памятника", - отметил глава департамента.

Здание разведшколы входит в состав поселка Дангауэровка, который застраивался в период с 1928 по 1934 годы как соцгородок для рабочих завода "Компрессор". Свое название получил от Дангуэровской слободы - местности, где проживали рабочие завода предпринимателей Дангауэра и Кайзера. Поселок и окрестности вошли в состав города в 1917 году