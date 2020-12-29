В МЧС предупредили жителей Москвы и области о гололеде и усилении ветра в ближайшие часы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о гололеде, усилении ветра с порывами до 15 м/с в ближайшие часы.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 00:00 29 декабря местами в городе Москве ожидается гололед, гололедица, усиление ветра с порывами до 12-15 м/с", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

Экстренное предупреждение также распространило ГУ МЧС России по Подмосковью. "В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 23:00 29 декабря местами в Московской области ожидается гололед, ледяной дождь, усиление ветра с порывами до 15 м/ с", - рассказали ТАСС в пресс-службе областного главка.

В связи с непогодой водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Также стоит избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений. Пешеходам специалисты МЧС советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.