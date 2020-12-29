Сотрудники ГИБДД за один день рейда в Москве выявили почти 80 нетрезвых водителей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Около 80 нетрезвых водителей выявили сотрудники столичной ГИБДД в один день рейда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Всего по итогам данного рейда сотрудникам дорожно-патрульной службы удалось предотвратить передвижение 78 водителей, пренебрегающих ответственностью за безопасность дорожного движения. По всем фактам выявленных нарушений составлены административные материалы, из них за отказ от прохождения освидетельствования - 39, за управление транспортом в состоянии опьянения - 37", - сказал собеседник агентства, отметив, что по двум фактам за управление транспортным средством в состоянии опьянения, будучи лишенным прав, возбуждены уголовные дела.

Собеседник агентства также добавил, что за 11 месяцев этого года на территории столицы зарегистрировано 404 ДТП с участием нетрезвых водителей, в результате которых погибли и пострадали люди.

"По итогам проведенного анализа наибольшее количество таких дорожных аварий зарегистрировано на территории Восточного административного округа и в Новой Москве. В связи с чем именно в этих округах был проведен целенаправленный рейд по выявлению и пресечению грубых правонарушений и тяжелых последствий", - сказал собеседник агентства.