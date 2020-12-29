В Театре Виктюка открылся виртуальный музей "Гений места: ожившие легенды"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Церемония открытия виртуального интерактивного музея московского Театра Романа Виктюка "Гений места: ожившие легенды", посвященного Виктюку и архитектору Константину Мельникову, состоялась во вторник, передает корреспондент ТАСС.

Виртуальный музей посвящен ему и Мельникову, по чьему проекту построено здание, где располагается театр и которое называют "Домом света". Проект музея был начат еще при жизни Виктюка. "Гений Романа Виктюка и гений архитектора Константина Мельникова, который создал этот "Дом света", они сошлись в одной точке, в этом здании. И, наверное, неслучайно. Они дополняли друг друга", - отметил директор театра Валерий Райков.

По его словам, над проектом работал почти весь театр во главе с Ольгой Ильиной. "Сейчас, в канун праздника, который будет у нас в театре в 2021 году (25 лет театру), этот проект очень важен для нас. Его можно только начать, я надеюсь, он никогда не закончится. Музей может расширяться, дополняться", - сказал директор театра.

"Это все очень волнительно. Я искренне рад, что сегодня утром была сдача потрясающего спектакля ("Орфей"), очень сильного, на мой взгляд. И сегодня открытие этого музея. Я вижу на сцене актеров, сейчас - актеров и зрителей, вижу их вживую, а не через монитор. И это вселяет в меня уверенность в наших сильных перспективах", - сказал в свою очередь новый художественный руководитель театра Денис Николаевич Азаров.

Виртуальный музей расположился в нижнем зрительском фойе. Пока он будет доступен только в театре до и после спектаклей. В экспозиции рассказывается о таких деятелях, как режиссеры Всеволод Мейерхольд, Александр Таиров, художники Александра Экстер, Казимир Малевич, поэты Марина Цветаева, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, танцовщик Рудольф Нуреев, оперная певица Елена Образцова.

27 октября стало известно, что художественный руководитель театра Роман Виктюк был госпитализирован с коронавирусом. Режиссера не стало 17 ноября. Как сообщила пресс-атташе Театра Виктюка, причиной смерти стала тромбоэмболия. Прощание с Виктюком прошло в Москве 20 ноября. Режиссера похоронили во Львове. Новым художественным руководителем назначили режиссера Дениса Азарова.