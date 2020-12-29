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Пробки в Москве достигли девяти баллов

Движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, некоторым бульварам, а также местами на ТТК

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером во вторник достигла 9 из возможных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

По данным на 16:45 мск, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, некоторым бульварам, а также местами на Третьем транспортном кольце. На дорогах гололедица.

Скорость автомобильного потока снижена на центральных улицах и большинстве набережных, а также на юго-западе, западе, северо-западе, северо-востоке, востоке и юго-востоке МКАД. Вылетные магистрали преимущественно свободны.

В департаменте транспорта Москвы рекомендуют поездки на личном транспорте отложить до 20:30, либо пользоваться городским транспортом.

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