Роспотребнадзор приостановил работу антикафе "Квартира 7" в Москве

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор приостановил деятельность антикафе "Квартира 7" на Большой Ордынке в Москве, в которой курили кальяны, что запрещено указом мэра Москвы. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства.

Инспекторы обнаружили, что гости заведения курили, на столах для посетителей имелись одноразовые мундштуки для курения кальянов, а также администрация кафе хранила табачную продукцию. Кроме того, в антикафе не соблюдали меры санитарной безопасности, введенные в связи с пандемией коронавируса.

В результате в отношении ИП "Тертерян А. Л." возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). До решения суда помещения антикафе временно опечатаны, добавляется в материале Роспотребнадзора.

Всего за время действия ограничений, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, столичный Роспотребнадзор приостановил деятельность 65 кальянных.