Собянин: в условиях пандемии Новый год стоит встретить в кругу семьи

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал москвичам отпраздновать Новый год по-семейному.

"Это (Новый год - прим. ТАСС) действительно семейный праздник, и надо его проводить максимально по-семейному", - заявил он во вторник в интервью Первому каналу.

"Люди, конечно, уже устали от неопределенности, от каких-то страхов, от опасности, - добавил он. - Не надо [идти на] лишние риски абсолютно, это никому не нужно, с одной стороны. С другой стороны, конечно, надо смотреть в будущее с оптимизмом".

Как считает Собянин, столица испытывала и не такие трудности. "Москва вообще город-герой. Она всегда была победителем. Выйдет победителем и сейчас", - убежден мэр.

Ранее Собянин ввел в городе ограничения, многие из которых будут действовать до 15 января. Так, с 23:00 до 06:00 должны быть закрыты кафе и рестораны, ночные клубы. По информации руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, такой же режим работы эти заведения должны будут соблюдать и в новогоднюю ночь. Организациям с очным присутствием граждан рекомендована система QR-кодов, а работодателей обязали перевести 30% сотрудников на удаленку.