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Выход станции МЦК "Ботанический сад" закрыт из-за обрушения находящейся рядом конструкции

При этом движение по МЦК осуществляется в штатном режиме

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Выход № 1 со станции Московской центрального диаметра (МЦК) "Ботанический сад" закрыт в связи с обрушением находящейся рядом конструкции строительного объекта. Движение на МЦК осуществляется в штатном режиме, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного метрополитена.

"Рядом с выходом № 1 (ул. Серебрякова) со станции МЦК "Ботанический сад" обрушилась конструкция на территории городского строительного объекта. В настоящее время выход закрыт. Проход пассажиров осуществляется через выход № 2 (ул. Леонова). На месте уже работает подрядная строительная организация, в ведении которой находится строительный объект, а также сотрудники МЧС", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что движение на Московском центральном кольце осуществляется в соответствии с графиком.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД), строительный объект, конструкция которого обрушилась, не имеет отношения к РЖД.

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