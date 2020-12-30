До двух градусов мороза и небольшой снег ожидаются в Москве 30 декабря

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Облачная погода с небольшим снегопадом и гололедицей ожидается в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем и ночью температура в столице не опустится ниже двух градусов мороза, по области - ниже пяти градусов мороза.

"Облачно. Небольшой снег. Местами гололед, гололедица", - говорится в сообщении Гидрометцентра. Желтый уровень опасности из-за изморози сохранится в Москве и Подмосковье до 09:00 мск пятницы.

Скорость юго-восточного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 753 мм ртутного столба.