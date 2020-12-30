Власти Москвы одобрили заявки бизнеса на субсидии и гранты на 3 млрд рублей в 2020 году

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство Москвы одобрило в этом году субсидии и гранты для представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) общей суммой почти 3 млрд рублей. Об этом сообщается в среду на официальном портале мэра и правительства столицы.

"За этот год правительством Москвы одобрено более 3 тыс. заявок на субсидии и гранты. Объем поддержки малого и среднего бизнеса достиг почти 3 млрд рублей", - сказала заместитель мэра города Наталья Сергунина, слова которой приводит портал.

Как отметила вице-мэр, система поддержки МСП на протяжении всего года постоянно совершенствовалась - число субсидий и грантов выросло с 7 до 14, были расширены возможности для их получения. Кроме того, введена программа льготного кредитования.

Самой востребованной мерой поддержки у столичного бизнеса стала субсидия для франчайзи. Она позволяет компенсировать затраты на лизинг или покупку оборудования, оплату коммунальных услуг, выплату процентов по кредиту на поддержку и развитие деятельности, а также на вознаграждение правообладателю. Ее получат более 730 компаний, работающих по договору коммерческой концессии (субконцессии) или лицензионному (сублицензионному) соглашению. Суммарно им выделят свыше 604 млн рублей.

Второй по популярности стала компенсация части затрат на участие в выставках. Малые и средние компании могут вернуть даже средства, потраченные в прошлом году. Выплаты одобрили почти 540 компаниям, а общий объем поддержки составит более 116 млн рублей.

Рестораны, кафе и другие организации, работающие в сфере общественного питания, могли возместить часть средств, потраченных на продвижение продукции с помощью сервисов доставки еды. Такую поддержку получат 536 заведений, на эти цели направят почти 180 млн рублей, уточняется на портале.

Другие субсидии

На четвертом месте по востребованности, согласно информации портала, - субсидия для экспортно ориентированных предприятий, эту меру поддержки одобрили 276 экспортерам на сумму 500 млн рублей.

Также бизнес активно пользовался возможностью частично возместить затраты на онлайн-продвижение, например, вернуть комиссию за размещение на маркетплейсах. Эту субсидию ввели весной 2020 года по просьбе предпринимателей, она была одобрена 256 предприятиям, общий размер выплат - более 96 млн рублей.

Организации в спортивной отрасли, сферах культуры, досуга и других благодаря субсидиям от города компенсировали расходы на коммунальные услуги, выплату процентов по кредитам, а также на лизинг или приобретение оборудования. В 2020 году подобную помощь одобрили 119 организациям на общую сумму 54,6 млн рублей. Среди предприятий гостиничной сферы аналогичные субсидии одобрены 89 компаниям, а объем выделяемых средств составит 127,9 млн рублей.

В 2020 году в России начали регистрировать социальные предприятия. В столице в этом статусе зарегистрировались более 190 предпринимателей. Параллельно с началом учета правительство Москвы утвердило для них специальную субсидию, позволяющую возместить траты на коммунальные платежи, проценты по кредитам, на приобретение или лизинг оборудования. Ее получат 45 компаний, в общей сложности им выделят 10,5 млн рублей.

Помимо этого, город активно поддерживает представителей инновационной экосистемы - резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера. Для них ввели специальную субсидию, компенсирующую до 10 млн рублей при лизинге или приобретении оборудования, а также на выплату процентов по кредитам на покупку оборудования и развитие деятельности. В 2020 году такая поддержка одобрена 236 компаниям, которые суммарно получат 434,4 млн рублей.

Всего правительство Москвы, как добавили на портале, приняло пять пакетов антикризисных мер поддержки столичного бизнеса на общую сумму около 90 млрд рублей. В них входит отмена платежей за аренду городских земельных участков и нежилых помещений на период приостановления деятельности, отсрочка до конца 2020 года авансовых платежей по имущественному и земельному налогам, компенсации налога на имущество и земельных платежей, а также помощь в кредитовании, субсидии и гранты малому бизнесу. Эти меры охватывают 13 отраслей экономики и более 50 тыс. организаций.