В Москве установили график работы для медучреждений в праздники

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Медицинские учреждения Москвы будут работать с 31 по 10 января по специальному графику. Это связано с празднованием Нового года и Рождества, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Взрослые поликлиники будут работать с 31 декабря по 8 января и 10 января с 09:00 до 16:00. 9 января на прием можно будет попасть до 18:00. В этот же период врача на дом можно будет вызвать с 08:00 до 20:00, прием вызовов - до 19:30. Порядок оказания медпомощи пациентам с коронавирусом не изменится. Травмпункты будут работать по графику работы медорганизации либо круглосуточно", - говорится в сообщении.

Также со 2 по 10 января кабинеты ИФА-диагностики и кабинеты ПЦР-диагностики COVID-19 будут работать с 09:00 до 16:00.

"Сделать прививку от коронавируса с 2 по 10 января можно будет в часы работы медорганизации. 31 декабря и 1 января - выходные. Центры пострегистрационного исследования вакцины против COVID-19 будут открыты с 4 по 10 января в часы работы медорганизации. С 1 по 3 января принимать пациентов не планируется", - говорится в сообщении.

Кроме того, педиатры с 31 декабря по 10 января будут приезжать на дом с 09:00 до 15:00.