В Москве 12 нежилых помещений выставили на электронные торги по льготной аренде

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. В столице выставили на аукцион по льготной аренде 12 нежилых помещений. Принять участие в нем могут только представители малого и среднего бизнеса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Представители малого и среднего бизнеса могут арендовать помещения в столице на льготных условиях - в среднем в полтора раза дешевле аналогичных предложений, выставленных на городских торгах. В рамках программы представители малого и среднего бизнеса могут арендовать недвижимость на срок до 10 лет по цене от одной тысячи рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и от 4750 рублей за объекты на первых этажах и выше. Льготная программа аренды действует в Москве с 2017 года, за это время предприниматели арендовали у города по сниженной ставке более 1,5 тыс. помещений", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Больше всего объектов по сниженной ставке сдается на востоке Москвы - здесь представлены четыре помещения, три объекта выставлены на юго-западе города, два - на юге, по одному - на севере, северо-востоке и в Зеленограде.

По всем представленным объектам ведется заявочная кампания до 15 января, торги запланированы на 21 января 2021 года. Ознакомиться с фотографиями и техническими характеристиками лотов можно на инвестиционном портале города Москвы в разделе "Аренда для бизнеса". Для удобства предпринимателей часть представленных объектов можно изучить в режиме онлайн с помощью функции 360, которая позволяет рассмотреть лот в формате 3D.