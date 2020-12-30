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Пандемия COVID-19

Число выздоровевших после коронавируса в Москве за сутки выросло на 5 896

Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 621 292

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 5 896 человек, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом в среду сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице выздоровели еще 5 896 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 621 292", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы подтвердить отсутствие у человека коронавируса, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

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РоссияПандемия COVID-19
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