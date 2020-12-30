Московский зоопарк сократит часы работы 31 декабря

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Московский зоопарк изменит режим работы 31 декабря. Посетить учреждение можно будет до 15:00, об этом сообщили в среду в пресс-службе зоопарка.

"В праздничные дни Московский зоопарк продолжит работать без выходных. 31 декабря заглянуть в гости к нашим обитателям можно будет с 09:00 до 15:00. Вход закрывается в 14:00. С 1 по 10 января мы продолжим работу в обычном режиме, а именно с 09:00 до 17:00, вход закрывается в 16:00", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в связи с ограничениями закрыты павильоны. Однако многие животные радуются пришедшим холодам и с удовольствием гуляют в уличных вольерах.

"Овцебыки, домашние яки, белые медведи и полярные волки в природе живут в широтах с крайне суровым климатом. Зима для них - самое комфортное время. С удовольствием закапываются в сугробы юные рыси, обозревает свои владения леопард Мизер", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что львы и тигр с приходом холодов стали реже выходить на улицу.