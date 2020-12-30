В Москве выявили 5 105 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Новые 5 105 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки. Всего в столице выявили 803 203 инфицированных, сообщили в среду журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Днем ранее в Москве был зарегистрирован 5 641 заболевший. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, замедлился до 0,6%.

За сутки в Москве были выписаны по выздоровлению 5 896 пациентов, 72 пациента умерли.

За все время выздоровели 621 292 человека, 11 136 умерли. В настоящее время в столице продолжают лечение 170 775 человек.

В Подмосковье подтвердили 1 608 случаев заражения. Хотя заболеваемость в регионе продолжает расти, а коэффициент превышает единицу, темпы распространения коронавируса в области в последние дни резко замедлились.

В Санкт-Петербурге число заразившихся возросло на 3 764. Оно остается примерно на одном уровне с начала декабря. С середины месяца коэффициент распространения инфекции в городе держится на уровне 1.