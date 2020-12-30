Суд в Москве арестовал главу отдела угрозыска ОВД "Басманный" по делу о взятке

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал начальника отдела уголовного розыска ОМВД по Басманному району Москвы Анзора Хамыстханова за покушение на получение взятки в размере 1,1 млн рублей.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Хамыстханову меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере)", - сообщили в пресс-службе суда, не уточнив иных данных фигуранта расследования. Источник ТАСС в правоохранительных органах подчеркнул, что речь идет именно о главе отдела угрозыска ОМВД "Басманный".

Ранее источник ТАСС сообщал, что Хамыстханов задержан за покушение на получение взятки. По версии следствия, он должен был через посредника получить 1,1 млн рублей за непривлечение к уголовной ответственности работников одной из компаний за организацию проституции.

Хамыстханов отправил посредника в эту коммерческую фирму для получения нужной суммы, там его задержали полицейские. Сам Хамыстханов тоже был задержан. Дело расследует следователи СК.