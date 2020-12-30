Москвичей предупредили о появлении лжекоммунальщиков в праздничные дни

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы предостерегли горожан от мошенников, которые в праздники могут прийти в квартиры под видом коммунальщиков. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"К сожалению, нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит. При этом они часто пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он добавил, что горожанам необходимо быть внимательнее, особенно в предстоящие праздничные дни.

"Обращаю внимание, что городские службы в период с 31 декабря по 11 января не планируют проведение по квартирных обходов и проверок. Также сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, никогда не приходят без предупреждения", - сказал Бирюков.

По его словам, выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда согласовывается