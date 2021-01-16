В МГИМО рассчитывают вернуть иностранных студентов в Москву

"Мы все-таки рассчитываем, что нам удастся часть наших иностранных студентов, которые нас сейчас забрасывают просьбами, обращениями с просьбой оказать им содействие приехать в Москву, все-таки вызволить и вытащить в Москву", - сказал он, напомнив, что в вузе обучаются почти 1,5 тыс. студентов из-за рубежа.

Защита онлайн

Говоря о перспективах программ зарубежных стажировок для студентов МГИМО в нынешних условиях, Торкунов отметил, что пандемия сорвала планы вуза касательно "массированного участия иностранных студентов в магистерских программах и выезда российских студентов за рубеж". "Сегодня мы пытаемся найти какой-то баланс. Ни одна магистратура не прекратила своего существования, они действуют в дистанте, когда занятия идут в совместных магистратурах. И со стороны наших партнеров, зарубежных университетов, и наши профессора читают", - пояснил собеседник агентства.

"Более того, у нас впервые на днях состоится защита кандидатской диссертации совместно с британским университетом, одновременно будут заседать два совета: наш совет и совет университета Reading в Лондоне. И это первая будет защита такого рода с выдачей потом двух дипломов кандидатских - британского и российского, - указал он. - То есть работа продолжается, но, конечно, она сегодня ограничена условиями, которые перед нами ставит Роспотребнадзор и другие ведомства".

О возвращении студентов в аудитории

По словам Торкунова, пока что проблемы возращения иностранных студентов решаются на разовой основе, однако и министерство образования обсуждает эту тему с Роспотребнадзором, поэтому есть надежда, что "какие-то подвижки в этом смысле будут".

Ректор МГИМО напомнил, что на днях было объявлено, что московские школьники возвращаются в классы. "Я надеюсь, что, наверное, вслед за этим министерство образования примет решение, что студенты могут возвратиться в аудитории. Поскольку сегодня же мы действуем в рамках жесткого совершенно указания министерства образования о полном дистанте. И сейчас сессия идет в дистанте", - сказал он.

"Так что у нас есть надежды, но насколько они реализуются мне сказать трудно. Мы готовы к любым вариантам. Естественно, мы готовим разные сценарии нашей работы во втором семестре. А что из этого получится в конце концов, сказать пока трудно", - добавил собеседник агентства.

Возвращение иностранцев

Отвечая на вопрос, может ли вакцинация иностранных студентов как-то повлиять на возможность их возвращения, Торкунов отметил, что пока этих студентов в их странах прививают в основном вакциной американской компании Pfizer. Он пояснил, что в России эта вакцина еще не признана и формы свидетельства нет даже в Европейском союзе, поэтому "все это потребует определенного времени".

"Но есть процедура соответствующая, когда студенты сдают ПЦР перед въездом, сдают после въезда ПЦР. Так что в принципе какие-то форматы есть допуска студентов к учебе очной в нашем университете. Но, поскольку в этом семестре просто не было очной учебы, этот вопрос не был актуален", - указал он.

О формате дистанционного обучения

Ректор МГИМО также считает, что дистанционное обучение в будущем следует использовать только в качестве вспомогательного формата, вузы должны вернуться к преподаванию в обычном режиме для поддержания полноценной университетской жизни.

"Я считаю, что как бы ни было развито дистантное обучение, все равно это подспорье. Все-таки университет должен работать как университет, как общность людей. Поскольку в университете ведь не только занятия идут: есть кружковая деятельность, есть общение, есть студенческие вечеринки, есть вообще дружба, любовь, песни, танцы, и без этого тоже студенческая жизнь невозможна", - пояснил он.

При этом ректор МГИМО отметил, что онлайн-образование имеет потенциал для превращения в неотъемлемый вспомогательный инструмент в дальнейшем, а накопленные за время пандемии электронные материалы впоследствии продолжат помогать студентам. "Но, в принципе, я все-таки полагаю, что вуз может использовать дистант для отдельных программ, в том числе в контексте работы с зарубежными вузами, но вуз должен жить полноценной жизнью. То есть кампус должен быть традиционным кампусом для студентов, преподавателей и сотрудников", - подчеркнул Торкунов.

Он признался, что хотел бы увидеть возвращение в МГИМО к офлайн-преподаванию уже в текущем году, однако элементы дистанционного формата будут применяться в любом случае, в особенности в ближайшее время. Так, по его словам, удастся избежать рисков заражения коронавирусом. "Во-первых, важно, чтобы, пока пандемия сохраняется, не было большого сосредоточения студентов в аудиториях. То есть мы должны расписание составить таким образом, чтобы студенты занимались в больших аудиториях, в том числе иностранными языками", - сказал ректор вуза.

"Второе - конечно, за это время, за год, у нас очень серьезные появились наработки дистантного обучения, и мы понимаем, что мы вполне можем, предположим, день-два проводить в дистанте. Мы хотим к такой гибридной форме в этом семестре прибегнуть. А как дальше будет складываться ситуация, мы посмотрим", - добавил он.

Торкунов пояснил, что для первого курса университета расписание составляется специально так, чтобы максимально сохранить социальную составляющую, "поскольку им важно сложиться как коллективу, им важно пообщаться с их преподавателями, учителями напрямую". Так, у первокурсников будет наибольшее количество занятий в офлайн - четыре дня, а еще два дня занятия будут проходить в дистанционном формате. Расписание старших курсов, по словам ректора, в этом отношении зависит от количества учебных дней.

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