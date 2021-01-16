Представители МЖД заявили, что морозы не влияют на темпы строительства ж/д объектов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Снегопады и установившиеся в Москве морозы не влияют на темпы строительства объектов железнодорожного транспорта. Работы ведутся в штатном режиме, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Железнодорожные строители трудятся в несколько смен, в выходные, праздничные дни, преимущественно без остановки движения поездов. В настоящее время в Мосузле продолжаются работы на станциях МЦД-1 и МЦД-2 - "Окружной", "Петровско-Разумовской", "Тимирязевской", "Дмитровской", "Каланчевской", "Щукинской", в "Печатниках", "Марьиной роще", Курском вокзале и еще на 11 остановочных пунктах Киевского направления", - сообщили в пресс-службе.

Возводится соединительная ветвь длиной в 4,8 км, она проходит в районе Москвы-Сити. Помимо пассажирской инфраструктуры, строятся новые пути и новые инженерные сооружения, в частности, три железнодорожных моста и восемь путепроводов на маршрутах диаметров, а также на Большом кольце в районе станции "Кубинка-2". В рамках проекта МЦД продолжается масштабная реконструкция участков Курский вокзал - Каланчевская, Курский вокзал - Нижегородская (Карачарово), строится новый вокзальный терминал в Черкизове.