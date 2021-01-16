График движения поездов на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях восстановлен

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Движение электропоездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2), пригородных поездов на Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД) введено в график после сбоя по техническим причинам. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЖД.

"Движение на Курском, Рижском направлениях и на МЦД-2 осуществляется в штатном режиме. Все электрички отправляются по расписанию", - сообщили в пресс-службе.

Ранее электропоезда следовали с незначительным опозданием по техническим причинам, а также из-за ситуации на переезде возле станции Тушино, где дежурный по переезду включил заградительные сигналы, чтобы предотвратить ДТП с грузовым автомобилем. Железнодорожники оперативно убрали машину с пути.

"Профессионализм и бдительность дежурного по переезду позволили избежать ДТП. МЖД призывает автолюбителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей", - заключили в пресс-службе.