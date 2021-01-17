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Движение на 24-м километре МКАД затруднено из-за застрявших на подъеме грузовиков

Инцидент произошел в районе пересечения с Каширским шоссе

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Грузовые автомобили застряли на подъеме на МКАД в районе пересечения с Каширским шоссе. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Грузовые автомобили застряли на подъеме на 24 км МКАД. Движение затруднено в обоих направлениях", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на внешней стороне 18-го километра МКАД в районе Бесединского моста грузовые автомобили не могут справиться с подъемом. Движение на участке в сторону улицы Капотня осуществляется по трем левым рядам на внешней стороне МКАД, но затруднено на 7 км.

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