МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Аэропорт Внуково вернулся к работе в штатном режиме после того, как одна из снегоуборочных машин застряла на крестовине, в месте пересечения двух взлетно-посадочных полос аэропорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Внуково.

"Во время прохождения колонны снегоуборочной техники одна из щеток съехала на грунт и застряла в снегу. Внештатная ситуация произошла в районе большой крестовины, на пересечении двух взлетно-посадочных полос, что позволило аэропорту Внуково осуществлять только вылет бортов и временно прекратить их посадку до высвобождения данной единицы спецтехники. В 20:10 взлетно-посадочная полоса была освобождена. Машину вытащили, завершили обработку. В 20:30 аэропорт Внуково вернулся к работе в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Там также добавили, что четыре самолета, которые должны были совершить посадку во Внуково, приняли решение уйти на запасной аэродром в Шереметьево.