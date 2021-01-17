Самый холодный день за всю зиму ожидает москвичей 18 января

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Сибирская погода ожидает Московский регион в понедельник. Температура будет опускаться до 31 градуса мороза, этот день станет самым холодным за всю зиму, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Пока самая холодная ночь была в воскресенье, но ночь на понедельник будет еще существенно холоднее. Температура будет от (минус) 25 до 29 градусов, а по области - даже до 31 градуса. Погода будет напоминать обычную погоду в ряде регионов азиатской части страны, в Алтае или Сибири: очень холодно, солнечно, незначительный ветер, влажность 70-80%. Эффективная температура [по ощущениям человека] будет всего на 2-3 градуса холоднее, чем на столбике термометра", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температура будет ниже нормы на 10-11 градусов, а пик холодов придется на утренние часы в понедельник. Днем максимальная температура будет в диапазоне 20-22 градуса мороза.

"Характер погоды будет сибиро-алтайским: спокойная, но очень холодная. По расчетам, самая холодная погода будет в период от 06:00 до 09:00, даже может до 10:00", - пояснил метеоролог.

Кроме того, в понедельник в Москве будет наблюдаться мощная инверсия температуры, которая характерна сибирскому антициклону. Таким образом, погода в столице будет сибирской не только по ощущениям, но и по метеорологическим характеристикам.

"В Сибири в суперхолодном антициклоне существует так называемая очень мощная инверсия. Она достигает примерно 1,5-2 км. То есть температура от поверхности земли повышается. По всем законам температура должна понижаться с высотой, а при антициклональной сибирской погоде идет обратный процесс. Над Москвой, это редчайший случай, инверсия будет достигать 3 км", - отметил Вильфанд.