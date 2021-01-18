Ученики всех классов в Москве возвращаются в школы в обычном режиме

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Московские школьники всех классов 18 января возобновляют обучение в обычном формате после перерыва, который для многих из них продлился три месяца. В общей сложности в столичные школы вернутся более миллиона детей и подростков.

Ученики с шестого по 11-й класс отправились на дистанционное обучение в Москве 19 октября прошлого года на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Как объяснял мэр города Сергей Собянин, старшие школьники больше подвержены риску заражения (на тот момент они составляли две трети заболевших детей), но при этом лучше адаптируются к дистанционному формату. Младшеклассники продолжали посещать занятия, но затем отправились на новогодние каникулы, которые в этот раз были продлены на неделю.

О решении возобновить очное обучение в школах власти объявили 14 января. Собянин объяснял это, в частности, тем, что за последние две недели заболеваемость среди детей сократилась вдвое. Их транспортные карты, заблокированные осенью, чтобы дети и подростки поменьше перемещались по городу, разблокируют.

"Столичные образовательные организации уже готовы к возвращению ребят и имеют все необходимые ресурсы для организации учебного процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора", - заверили ТАСС в столичном департаменте образования и науки.

В общей сложности в школах Москвы учатся около 1,04 млн детей, из них 0,54 млн - ученики младших классов (с первого по пятый).

Правила профилактики

Из-за пандемии обучение хотя и вернется в традиционный формат, не будет выглядеть так же, как в предыдущие годы.

В частности, всем школьникам на входе будут измерять температуру, а приходить они будут в разное время, чтобы избежать скопления у дверей. "В школе будет действовать гибкий график начала уроков для классов из разных параллелей. У каждой параллели классов свое время прихода в школу и свой вход. За каждым классом закреплен отдельный кабинет, что минимизирует перемещение ребят по школе", - напомнили в профильном департаменте. Кроме того, в классах будут дозаторы с антисептиком и бактерицидные лампы.

Всем учителям на уроках придется носить маски и перчатки (для детей это необязательно). "Педагоги, а также весь персонал, задействованный в образовательном порядке, на регулярной основе проходят бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию", - заверили в ведомстве.

Еще одна особенность - повышенное внимание к симптомам простуды, за которыми может стоять коронавирус. "Если у кого-то из учеников или педагогов наблюдаются симптомы ОРВИ, то их изолируют до прибытия скорой помощи", - подчеркнули в департаменте.

Ранее Собянин сообщил, что в случае выявления хотя бы одного случая заражения в классе он весь будет переводиться на дистанционное обучение.

Каникулы для студентов

Учащиеся городских колледжей и вузов, учреждений дополнительного образования и спортивных школ останутся на каникулах или дистанционном обучении по крайней мере до 21 января.

Эту меру борьбы с пандемией продлили наряду с другими, например, домашним режимом для горожан старше 65 лет или входящих в группу риска из-за некоторых хронических заболеваний, обязанностью работодателей перевести на удаленку 30% сотрудников и так далее.

Кроме того, пока в Москве запрещены мероприятия со зрителями (за некоторыми исключениями), ограничена посещаемость театров, кинотеатров и концертных залов. Кафе и рестораны не могут обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00, а всем организациям, где предусмотрено личное присутствие граждан, рекомендуется ввести систему их регистрации.

Ситуация с заболеваемостью

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется: с начала года в столице выявляют не более 6 тыс. заразившихся в сутки, перед Новым годом число подтвержденных случаев достигало 8,2 тыс.

Показатель заболеваемости в последние семь дней составил 38,6 случая в сутки на каждые 100 тыс. жителей, 31 декабря он составлял 50,9, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Тем не менее Собянин оценивал это снижение заболеваемости как "небольшое <...> но не радикальное". Он обещал, что ограничения из-за коронавируса могут смягчить на наступающей неделе, если тенденция к стабилизации ситуации окажется устойчивой.