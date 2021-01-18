Один человек погиб и один пострадал при пожаре в квартире в Москве

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире пятиэтажного жилого дома на северо-востоке Москвы, в результате один человек погиб, еще один пострадал. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре по улице 1-я Останскинская, дом 25, поступила в 06:38 мск. "Происходило возгорание личных вещей и мебели в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Из горевшей квартиры был спасен один человек и передан наряду скорой помощи. В очаге пожара обнаружен погибший", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что площадь пожара составила 10 кв. м. Возгорание потушено.