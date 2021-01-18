График электричек Савеловского и Белорусского направлений временно изменится

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Расписание некоторых электричек Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится с 19 января в связи с модернизацией инфраструктуры на станции МЦД-1 Тимирязевская. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.

"В январе железнодорожники продолжат работы по модернизации инфраструктуры на станции МЦД-1 Тимирязевская Савеловского направления МЖД. Так, в период с 19 по 22 и с 28 по 31 января железнодорожники поочередно проведут работы на первом и втором главных путях, в том числе по установке разгружающих пролетных строений, - это необходимо для обеспечения безопасности движения поездов во время строительства подземного вестибюля с тоннелем. Параллельно на станции ведется строительство двух новых платформ", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что технологические "окна" назначены преимущественно с использованием ночного времени, чтобы сохранить объемы движения в часы пик. На период работ движение поездов на участке Москва-Бескудниково будет организовано по соседним путям в обе стороны.

"В связи с этим внесены изменения в расписание пригородных поездов, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок, несколько электричек выведут из расписания. Некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту", - пояснили в пресс-службе.