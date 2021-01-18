Водителей в Москве просят быть внимательнее вблизи детских образовательных учреждений

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Столичных водителей просят быть предельно внимательными вблизи детских образовательных учреждений. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

Московские школьники всех классов 18 января возобновляют обучение в обычном формате после перерыва, который для многих из них продлился три месяца. В общей сложности в столичные школы вернутся более миллиона детей и подростков.

"Домашние "каникулы" у школьников закончились, а значит дети будут проводить больше времени во дворах и на улицах города. Поэтому просим водителей быть предельно внимательными вблизи детских образовательных учреждений: снижать скорость при приближении к нерегулируемому переходу и не нарушать правила дорожного движения. Внимательное отношение автомобилистов поможет обеспечить детям безопасность на дорогах", - сообщили в ЦОДД.

Кроме того, Московская железная дорога (МЖД) призывает учащихся соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте в связи с возобновлением очного обучения, а родителей - не оставлять детей без присмотра и постоянно напоминать им правила безопасного поведения на железной дороге, потому что они не всегда способны правильно оценить ситуацию и распознать опасность.

"В этом году железнодорожники посетят более 300 учебных заведений, где проведут открытые уроки безопасности. Особое внимание будет уделено образовательным учреждениям, расположенным вблизи железной дороги", - сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД. Также совместно с сотрудниками транспортной полиции будут проводиться рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности.

"В 2020 году количество несчастных случаев с несовершеннолетними на объектах МЖД снизилось на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти в два раза уменьшилось количество несчастных случаев на Белорусском и Киевском направлениях. Самыми распространенными причинами детского травматизма на железной дороге является хождение по путям, в том числе прослушивая музыку через наушники, переход дороги перед приближающимся поездом, попытки залезть на платформу или спрыгнуть с нее, проезд на крыше вагона или автосцепке", - сообщили в пресс-службе.