Башмет и Пореченков открыли Зимний фестиваль искусств в Москве

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Премьера музыкально-литературного действа "Есенин и Маяковский" в исполнении актера Михаила Пореченкова, дирижера Юрия Башмета и камерного оркестра "Солисты Москвы" в понедельник открыла второй Зимний международный фестиваль искусств в Москве. Посвящение двум поэтам задумано как исторический экскурс, рассказал журналистам художественный руководитель смотра - маэстро Башмет.

"Первым принципом выбора музыки стало соответствие времени, то есть композитор сочинял примерно в то же время, что и поэты. Понятно, что в определенный период времени творцы в разных жанрах дышат тем же воздухом, питаются примерно той же информацией. Мы как бы включаем машину времени. Благодаря музыке удается больше понять в поэзии и в то же время шире воспринимается сама музыка", - пояснил дирижер перед выходом на сцену зала "Зарядье".

"Облако в штанах" Владимира Маяковского связали с сочинениями Сергея Прокофьева, Игоря Стравинского и Дмитрия Шостаковича. "Черного человека" Сергея Есенина Пореченков прочитал под музыку Бела Бартока, Альфреда Шнитке и Петра Чайковского. Где-то сопровождение подобрано буквально по атмосфере, а где-то внешне противопоставлено трагедии в словах. "Все дело в контексте и философском осмыслении", - подчеркнул Башмет.

По его словам, идея объединить в программе поэтов-антагонистов принадлежит Пореченкову. "Было интересно понять, что их объединяет, а что разъединяет. По большому счету, оказалось, что их многое объединяет: боль, муки творчества, внутренние страдания. Но есть тонкие вопросы построения стихотворной фразы, работы с текстом: более певучий Есенин и приверженный резкой форме Маяковский", - отметил Пореченков.

Торжество искусства

Смотр открылся в непростых для московской культуры условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Зал заполнен лишь на 25%.

"Фестиваль приобрел особую ценность в связи с этим несчастьем, которое посетило весь мир. Свершается чудо", - отметил художественный руководитель, поблагодарив за поддержку мэра столицы Сергея Собянина и музыкантов, в том числе зарубежных, которые выразили готовность приехать на фестиваль.

Следующая премьера запланирована на 10 февраля. Гости МХАТ им. М. Горького первыми увидят музыкальный спектакль "Свидание в Москве" на музыку Александра Чайковского в постановке Павла Сафонова. Всего в рамках фестиваля зрителей ждут еще 11 вечеров на семи площадках. Свой день рождения 24 января Башмет по традиции проведет в компании коллег-музыкантов на сцене Концертного зала им. П. И. Чайковского.

В афише есть спектакль "Онегин. Лирическое отступление" Марины Брусникиной с Елизаветой Боярской и Евгением Мироновым в главных ролях (26 января), а также "Не покидай свою планету" с участием Башмета и Константина Хабенского (30 и 31 января).

Для москвичей выступят знаменитые солисты из разных стран: скрипач Максим Венгеров, пианисты Ефим Бронфман и Ксения Башмет, джазмен Игорь Бутман и его биг-бэнд, французский арфист Ксавье де Местр и его соотечественник, пианист Давид Фрай, баритон Маттиас Герне и гитарист Нико Кук из Германии, швейцарская скрипачка Патрисия Копачинская, венгерский виолончелист Иштван Вардаи, итальянский ансамбль Soqquadro Italiano. Также в фестивале примут участие сразу три коллектива Башмета: камерный ансамбль "Солисты Москвы", симфонический оркестр "Новая Россия" и Всероссийский юношеский симфонический оркестр.