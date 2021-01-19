В Москве открыли около 4 тыс. объектов зимнего отдыха

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Около 4 тыс. объектов зимнего отдыха открыли в Москве. В их числе катки, лыжные трассы, места для катания на санках, сообщил ТАСС во вторник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В настоящее время для москвичей и гостей столицы работают около 4 тыс. площадок для катания на коньках и лыжах. Первыми еще в декабре заработали катки с искусственным покрытием, всего было подготовлено 215 таких ледовых площадок, причем шесть из них впервые открылись для посетителей", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что на новых катках имеется необходимая инфраструктура: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты и точки питания.

"Остальные объекты начали готовить после наступления устойчивых отрицательных температур и образования стабильного снежного покрова. Сейчас в городе работают около 1,2 тыс. катков с естественным льдом, 267 площадок с ледяными горками и снежными городками, 21 лыжная база, семь горнолыжных склонов и 382 лыжные трассы", - сообщил он.

По словам Бирюкова, общая протяженность всех лыжных маршрутов составляет более 600 км, преимущественно они проходят по территориям столичных парков. Там же располагаются всепогодные трассы, которые обустроены из искусственного снега. Кроме того, в столице функционируют свыше 1,7 тыс. универсальных площадок для любителей зимних видов спорта, которые находятся во дворах жилых домов и парках.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил о необходимости строго соблюдать эпидемиологические нормы на объектах зимнего отдыха. Так, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в раздевалках и пунктах проката посетители должны быть в масках и перчатках. На крупных объектах в парках и на фестивальных площадках у всех гостей обязательно измеряют температуру, количество людей контролируется.