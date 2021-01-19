В Москве более половины доноров плазмы с антителами к коронавирусу являются мужчинами

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Более 10,5 тыс. человек стали донорами плазмы с антителами к коронавирусу в Москве, более половины доноров- мужчины. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"По итогам девяти месяцев заготовки плазмы от доноров-реконвалесцентов количество доноров-мужчин составило 53%. Всего донорами плазмы стали уже более 10,5 тыс. человек, из которых женщин 47%", - сказали в пресс-службе.

К донации приглашаются выздоровевшие после COVID-19 люди от 18 до 55 лет весом более 50 кг. После появления первых симптомов коронавирусной инфекции должно пройти не менее пяти недель (35 суток). Противопоказаниями являются наличие хронических заболеваний, ВИЧ, сифилиса, вирусных гепатитов. Для обращения на горячую линию донору необязательно иметь на руках документы, подтверждающие перенесенную болезнь: справки из больницы или поликлиники, результаты КТ-исследований и тестов на наличие вируса в организме.

Эксперимент по использованию антиковидной плазмы стартовал в начале апреля 2020 года, а осенью применение донорской плазмы с антителами к коронавирусу было утверждено клиническим комитетом по COVID-19 как один из методов, применяемых для лечения коронавирусной инфекции.

Лечение плазмой применяется в стационарах для пациентов со средним и тяжелым течением болезни. Метод является одним из составляющих комплексной терапии и назначается лечащим врачом. По некоторым оценкам, для пациентов стационаров вероятность улучшения состояния может увеличиваться почти в два раза.

За сдачу плазмы с антителами COVID-19 мэром Москвы установлено вознаграждение - 5 тыс. рублей. Также доноры получают компенсацию на питание в размере 1 212 рублей. При безвозмездной сдаче плазмы донация может быть засчитана в количество, необходимое для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России". Стать донором плазмы можно в восьми пунктах в Москве.